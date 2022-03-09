الأهلي يغلق الباب أمام الاجتهادات.. وموسيماني: أشكر «الخطيب»

الأربعاء، 09-03-2022
11:37 ص
أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تمديد تعاقد الجنوب أفريقي
بيتسو موسيماني
على رأس الإدارة الفنية لمدة عامين.
وقال موسيماني
في تصريحات للموقع الرسمي: "سعيد لحدوث
العديد من الأشياء الجيدة اليوم، الفريق لعب بشكل جيد جدًا وفزنا بمباراة عانينا لكي
نفوز بها في آخر 15 شهرًا، وفزنا بها بإقناع".
وأضاف: "أشكر الخطيب
على الثقة التي وضعها هو ومجلس
الإدارة وإيمانهم بي، قاموا بتقديم عقد جديد وقعنا عليه الآن، وأنا سعيد بوجودي مع
الأهلي حتى من قبل التجديد".
وواصل: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني وكل الأفراد المتواجدين
حتى من يهتم بأرض الملعب وينظفون الأرض، وأشكر بالأخص عائلتي".
وتابع: "أشكر جماهير الأهلي على الثقة والإيمان بي،
ليس بسبب الفوز اليوم ولكن منذ لحظة تواجدي هنا".
وأكمل "القادم أفضل، هناك بعض الأشياء لم تستقر من الناحية
الفنية بعد، لسوء أو حسن الحظ يجب أن نستمر في الفوز بالألقاب، ما زلنا نفوز والقادم
أفضل".
وجاء بيان الأهلي كالآتي :
انطلاقًا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو
موسيماني
، وترجمةً للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة
الماضية، تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موسيماني
لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم
الحالي.
وقام المدير الفنى للأهلى ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة،
وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية.