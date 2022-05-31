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صدمة جديدة.. إيهاب جلال يستبعد نجوم الأهلي من المنتخب بعد مباراة الوداد

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الاهلي
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الثلاثاء، 31-05-2022 12:47 م


أعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، قائمة الفراعنة النهائية لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في الجولة الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.
وشهدت القائمة قرار إيهاب جلال باستبعاد 4 من نجوم الأهلي من المنتخب بعد أدائهم الهزيل أمام نادي الوداد المغربي التي أدت إلى هزيمة الاهلي بهدفين نظيفين.
وضم إيهاب جلال 29 لاعبا في القائمة النهائية لمواجهتي غينيا وإثيوبيا وجاءت القائمة المختارة كالأتي :  محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد عبد المنعم - محمد مجدي أفشة - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش -أحمد حجازي - أحمد فتوح - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد “زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف و مصطفي محمد وكريم حافظ .

وشهدت قائمة المنتخب المعلنة استبعاد 15 لاعبا وهم رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش ومحمد حمدي ظهير بيراميدز وعلى جبر مدافع بيراميدز وخالد الغندور لاعب وسط الاتحاد السكندري ومصطفى شلبي جناح إنبي ومحمد كناريا لاعب وسط سموحة ومروان حمدي مهاجم سموحة ، ومحمود مرعي مدافع فيوتشر وأحمد رفعت جناح فيوتشر ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز و أحمد عبدالقادر ومحمد هاني وحسين الشحات ومحمد شريف لاعبي الأهلي.

وانطلق معسكر منتخب مصر ، أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة استعدادا لخوض مواجهتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية 2023.
 

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