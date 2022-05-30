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إيهاب جلال يفاجئ الجميع باستبعاد 11 لاعبًا من المنتخب منهم رمضان صبحي

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إيهاب جلال
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الإثنين، 30-05-2022 02:28 م


أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة  الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل  في إطار الاستعداد  للتصفيات  المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 ومواجهتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و 14 يونيو المقبلين .

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة  إيهاب جلال عدم  الإعلان عن أسماء لاعبي الاهلي المقرر انضمامهم للمنتخب لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال افريقيا أمام فريق الوداد المغربي ،اليوم  على أن يتم الاعلان عن الاسماء المختارة   عقب المباراة ..وجاءت القائمة كالتالي :

محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش -أحمد حجازي - أحمد فتوح - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد “زيزو محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف و مصطفي محمد.

وشهدت قائمة المنتخب المعلنة استبعاد 11 لاعبا وهم رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش ومحمد حمدي ظهير بيراميدز وعلى جبر مدافع بيراميدز وخالد الغندور لاعب وسط الاتحاد السكندري ومصطفى شلبي جناح إنبي ومحمد كناريا لاعب وسط سموحة ومروان حمدي مهاجم سموحة ، ومحمود مرعي مدافع فيوتشر وأحمد رفعت جناح فيوتشر ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم ، اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة استعدادا لخوض مواجهتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية 2023.
 

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