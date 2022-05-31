شاهد.. اعتداء الأمن المغربي على حسام غالي وبعثة الأهلي

الثلاثاء، 31-05-2022
11:20 ص
وقعت مشاداة عنيفة بين الأمن
المغربي وحسام غالي
عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعدد من أفراد البعثة، تطورت إلى
الاشتباك مع الأمن المغربي
المكلف بتأمين
مركب محمد الخامس عقب منعهما من الدخول.
ونقلت قناة الأهلي اشتباك بين
حسام غالي
عضو مجلس الإدارة وطارق قنديل عضو مجلس الإدارة لينجحا بعذ ذلك في
الدخول.
وتعرض مجلس إدارة النادي الأهلي
لمضايقات في الدخول إلى ملعب محمد الخامس.
وخسر الأهلي اللقلب الأفريقي
الحادي عشر له، وفاز الوداد
المغربي باللقلب للمرة الثالثة في تاريخه، عقب تغلبه
على الاهلي بهدفين مقابل لا شيء.