«صالح مشاكل» يعود من جديد.. عقوبات صادمة وسيد عبدالحفيظ يثير الجدل
صالح جمعة
Native
الأحد، 25-07-202101:02 م
أكد ضياء السيد المدير الفني لنادى سيراميكا كليوباترا، أن فريقه نجح فى
استغلال فترة التوقف الخاصة بالدوري الممتاز بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي بدورة
الألعاب الأولمبية بطوكيو.
وقال ضياء السيد فى تصريحات
تليفزيونية عبر برنامج الماتش أن فريقه استطاع استغلال فترة التوقف الدولى الحالى
فى الإعداد الجيد للمرحلة المقبلة وتقديم عروض قوية فى الجولات المتبقية من مسابقة
الدورى الممتاز .
وفجر ضياء السيد مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تخلف صالح جمعة عن تدريبات
فريقه فى اليوم الأول “ أمس ” بعد انتهاء الإجازة الخاصة بالفريق ، وقال ضياء
السيد إ ن لا أحد يعلم سر غياب صالح جمعة حتى الآن، مؤكدا توقيع أقصي عقوبات ممكنة
على اللاعب بسبب تغيبه بدون إذن .
وشدد ضياء السيد أن لائحة العقوبات جاهزة لمواجهة تخلف صالح جمعة عن
التدريبات دون سابق إنذار ، مشيرا إلى أن العقوبة ستكون مغلظة على صالح جمعة .
وأضاف: "اخدنا أجازة عيد الأضحى ورجعنا النهاردة لكن هو محضرش التمرين
ومنعرفش السبب، بأكد تاني أهو صالح جمعة مجاش التمرين ومنعرفش السبب".
وواصل "المفروض هو يسأل عليا ويقولي مجاش ليه التمرين، احنا واخدين
اجازة كويسة، التمرين اللعيبة كلها حالتها كويسة جدًا، لكن صالح مجاش بدون أي
اسباب ولم يتصل".
وأردف ضياء السيد: "صالح بيعمل جدول لنفسه غير جدول الفريق، العقوبات
واللائحة قاسية وشغالة في الفريق باستمرار وارقامها تبقى صدمة للناس".
وتطرق ضياء السيد للحديث عن الأهلي مؤكدا أن موسيماني مدرب مميز ويقدم عملا كبيرا مع الأهلي ولا يوجد شخص ليس لديه
ثغرات في عمل ،مشيرا إلى أن أزمة تصريحات موسيماني الأخيرة أثارت اللغط، لأنها جاءت بعد تعادل
الأهلي مع البنك الأهلي فقط، وهناك مبالغة في تناولها من البعض .
الدوري ممكن يبوظ
وتابع: «بعد تصريح سيد عبدالحفيظ تأكدت أن الدوري ممكن يبوظ ، أوافق على
تأجيل مباراة الأهلي لحد ما لاعبي المنتخب الأولمبي ترجع علشان خاطر استعيد أحمد
ياسر ريان في المباراة ، لدي أزمة في الجانب الهجومي، سيد عبدالحفيظ لن يصرح بشيء
إلا وعليها اتفاق».
وأكمل «الأهلي ملتزم بالفترة دي وده اتفاق واضح بخوض المباريات بدون
اللاعبين الدوليين، لما يطلع يقول كدة يبقى كأن في اتفاق" .