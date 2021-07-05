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الأهلي يضم كريم فؤاد لمدة 5 سنوات مقابل هذا المبلغ

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كريم فؤاد
Native
الإثنين، 05-07-2021 07:41 م

توصلت إدارة الأهلي الي إتفاق نهائي مع«النجوم» لضم كريم فؤاد الظهير الأيمن المعار لانبي  خلال الموسمين الأخيرين.
ويقضي الإتفاق بضم كريم فؤاد للاهلي لمدة خمس سنوات مقابل 15 مليون جنيه للنجوم يحصل عليها بنظام الأقساط.
ومن المقرر أن يوقع اللاعب خلال ساعات علي عقود إنضمامه للقلعة الحمراء لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل .
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بذل مجهوداً كبيراً من أجل إتمام الصفقة خاصة في ظل المفاوضات التي تمت علي مدار ثلاث أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر لها الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري .
 

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