الأهلي يضم كريم فؤاد لمدة 5 سنوات مقابل هذا المبلغ

الإثنين، 05-07-2021
07:41 م
توصلت
إدارة الأهلي الي إتفاق نهائي مع«النجوم
» لضم كريم فؤاد
الظهير الأيمن المعار لانبي خلال الموسمين الأخيرين.
ويقضي
الإتفاق بضم كريم فؤاد
للاهلي لمدة خمس سنوات مقابل 15 مليون جنيه للنجوم يحصل عليها
بنظام الأقساط.
ومن
المقرر أن يوقع اللاعب خلال ساعات علي عقود إنضم
امه للقلعة الحمراء لمدة خمس سنوات
تبدأ من الموسم المقبل .
وكان
أمير توفيق مدير التعاقدات بذل مجهوداً كبيراً من أجل إتمام الصفقة خاصة في ظل المفاوضات
التي تمت علي مدار ثلاث أسابيع.
ويستعد
الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر لها الخميس ضم
ن منافسات مسابقة الدوري
المصري .