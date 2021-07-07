مدرب منتخب المجر: الأهلي مشهور في أوروبا لهذا السبب

الأربعاء، 07-07-2021
07:40 م
قال الإيطالي ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر
إن فريق
النادي الأهلي المصري معروف ومشهور في أوروبا لأنه النادي الأفضل في أفريقيا والعالم
العربي.
وأعرب الإيطالي ماركو
روسي، عن تمنياته في تصريحات عبر سكايب مع برنامج السادسة بقناة النادي الأهلي، أن
يفوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا
وأن يتوج باللقب القاري العاشر في تاريخه.
وعن مشاركة منتخب المجر
الأخيرة في بطولة يورو 2020، قال
الإيطالي ماركو روسي: " وقوع المجر
في مجموعة الموت مع فرنسا وألمانيا والبرتغال
كان أكبر تحد لنا"، مؤكداً أن المنتخب المجر
ي قدم أداءً جيدا للغاية أمام البرتغال
رغم الخسارة بثلاثية وحقق تعادلين مستحقين أمام ألمانيا وفرنسا لكن الحظ لم يكن حليفنا
للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.