مفاجأة.. إكرامي يصدم رمضان صبحي ونجله: أتمنى فوز الأهلي على بيراميدز

الخميس، 01-07-2021
04:20 م
قال إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلى الأسبق، إن مباراة الأهلى
وبيراميدز
المقرر إقامتها مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدورى،
صعبة للغاية.
وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية، أن مباراة الأهلى وبيراميدز
صعبة على الفريقين فى ظل امتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية
المميزة، مشيرا إلى إنه يتمنى فوز
الأهلى بالمباراة ومسابقة الدوري.
وأضاف: "أداء الأهلي في المباريات الأخيرة كويس، ولكن
هذا ليس الأداء الذي ننتظره من الفريق الأحمر، الكرة الحلوة اللي متعودين عليها لم
نراها حتى الأن".
وأضاف: "الأهم أن الفريق يحقق الفوز
في المباريات، وإن
شاء الله يفوز
ببطولة افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، ليحقق إنجاز كبير لم يحققه
أي فريق من قبل".