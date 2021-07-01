الخميس 01 يوليه 2021
توقيت مصر 17:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بمايوه أحمر جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

مسؤولة بدولة عربية تدعو لإصدار فتوى بإلغاء عيد الأضحى

عرض مجنون من «أسوأ فريق في العالم» لضم ميسي

مفاجأة.. إكرامي يصدم رمضان صبحي ونجله: أتمنى فوز الأهلي على بيراميدز

كاميرا مراقبة توثق لحظة محاولة شاب اغتصاب فتاة في الشارع

سجن فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة «الاستعباد الجنسي»

أمير سعودي يفتح النار على العلمانيين: سفهاء وصل بهم الغباء إلى هذا الحد

النائب العام: التحفظ على أموال حسن راتب

فنانة شهيرة تتلقى هدية غريبة من رجل أعمال سعودي (فيديو)

محمد بن سلمان يأمر بعلاج ناصر البراق في بريطانيا

ADS
 

مفاجأة.. إكرامي يصدم رمضان صبحي ونجله: أتمنى فوز الأهلي على بيراميدز

255678_0
اكرامي
Native
الخميس، 01-07-2021 04:20 م

قال إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلى الأسبق، إن مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر إقامتها مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدورى، صعبة للغاية.
وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية، أن مباراة الأهلى وبيراميدز صعبة على الفريقين فى ظل امتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة، مشيرا إلى إنه يتمنى فوز الأهلى بالمباراة ومسابقة الدوري.
وأضاف: "أداء الأهلي في المباريات الأخيرة كويس، ولكن هذا ليس الأداء الذي ننتظره من الفريق الأحمر، الكرة الحلوة اللي متعودين عليها لم نراها حتى الأن".
وأضاف: "الأهم أن الفريق يحقق الفوز في المباريات، وإن شاء الله يفوز ببطولة افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، ليحقق إنجاز كبير لم يحققه أي فريق من قبل".
 

إقرأ ايضا

1-1448339

عرض مجنون من «أسوأ فريق في العالم» لضم ميسي

120130744-245107196929205-223519502265137009-n2020_9_25_23_54

مدرب بيراميدز الجديد يطيح بـ شريف إكرامي

202101260816371637

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز اليوم

أخبار متعلقة

202101260816371637

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز اليوم

فريق الأهلي

بيراميدز يحاول خطف هذا اللاعب من الاهلي .. واللاعب يرد: يا الأحمر يا بلاش

فريق الزمالك

بيراميدز يقدم عرضا خياليا لنجم الزمالك .. واللاعب يتمرد

رمضان صبحي

على طريقة رمضان صبحي .. 5 من لاعبي بيراميدز يخططون للرحيل إلى الأهلي

بيراميدز

بعد بيان بيراميدز الناري .. الأهلي يحرج مسئولي السماوي بشأن لاعبهم الموهوب

فريق الأهلي

3 من معشوقي جماهير الأهلي ينتقلون إلى الزمالك نهاية الموسم