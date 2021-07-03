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مؤمن زكريا يوجه رسالة لـ محمد الشناوي بعد الخطأ الكارثي

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السبت، 03-07-2021 10:51 ص

حرص مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي على دعم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر عقب خطأه أول من أمس خلال مباراة الفريق امام نادي بيراميدز في الدوري المصري، والذي كلفه هدفًا غاليًا أهدى به التعادل إلى نادي بيراميدز في الدقائق الأخيرة من المباراة.
ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صورة لـ محمد الشناوي.
وعلق مؤمن زكريا على الصورة، قائلا: "حارس مصر الأول".
وانتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

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