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تعادل مثير للأهلي أمام بيراميدز برعاية أفشة والشناوي

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الخميس، 01-07-2021 08:01 م
انتهت مباراة النادي الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي ٢_٢ في مباراة مثيرة.
وسجل تراورى لاعب بيراميدز هدف التعادل لفريقه فى شباك الأهلى بعد استغلاله خطأ محمد الشناوى حارس مرمى الأحمر فى الدقيقة "90+4"من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة 27 من الدورى.
ولعب بيراميدز بعشر لاعبين بعد طرد "دونجا" في الشوط الأول لكنه تقدم بهدف في بداية الشوط الثاني قبل أن يحرز الأهلي هدف التعادل ثم التقدم ٢_١، لكن خطأ أفشة والشناوي تسبب في تعادل بيراميدز في آخر دقيقتين في الوقت بدل الضائع. 
 

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