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ميدو يكشف عقوبة شيكابالا من داخل اتحاد الكرة بعد تخفيفها

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ميدو
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الثلاثاء، 31-08-2021 11:15 ص

كشف أحمد حسام "ميدو"، عن تقليص عقوبة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، من جانب اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم تخفيف عقوبة إيقاف شيكابالا من 8 أشهر إلى 3 أشهر فقط هذه معلومات لدى من داخل اتحاد الكرة".
وأضاف: "أحمد مجاهد قام بتحويل أزمة شيكابالا إلى مشكلة شخصية، الأزمة تكمن فى عدم وجود بروتوكول لمراسم التتويج".
وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.
جاء ذلك بدعوى "تكرار إثارة الجماهير، وسب اتحاد الكرة، وعدم احترام مراسم التتويج بالدوري، والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد، بعد مباراة البنك الأهلي"، بحسب بيان الجبلاية.
وتسلم الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، الإثنين، تظلم الزمالك على العقوبات الصادرة ضده من إدارة المسابقات، بعد لقاء فريقه ضد البنك الأهلي، في ختام الدوري المصري الممتاز.
وقام اتحاد الكرة، بتحويل تظلم الزمالك، إلى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للنظر فيه.
 

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