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إبراهيم سعيد لـ شيكابالا بعد صورة موسيماني: اهدى بقى

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Native
الثلاثاء، 14-09-2021 06:27 م

وجه إبراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك السابق رسالة الي شيكابالا بعد نشر صورته مع موسيماني.
وغرد إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا :" ممكن نهدي الدنيا بقي أنت عارف إني بحبك و‏في أهلاوية كتيره بتحبك ".
‏وتابع :" ياريت تبدأ صفحة جديدة وأنت شخصية طيبة وابن أصول وقلبك أبيض وانسي اللي فات وربنا يكرمك بالخير ".
وكان محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة مفاجئة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رفقة بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وما أثار الجدل هو تعليق شيكابالا على الصورة، إذ كتب :"وانا محترم مع المحترمين".، وهو ما حمله البعض إلى توجيه رسالة من شيكابالا إلى مسؤولين وجماهير النادي الأهلي.
 

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