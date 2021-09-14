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شيكابالا يفاجيء الجميع بصورة مع موسيماني بتعليق أثار الجدل

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الثلاثاء، 14-09-2021 10:13 ص

أثار محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة مفاجئة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رفقة بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وما أثار الجدل هو تعليق شيكابالا على الصورة، إذ كتب :"وانا محترم مع المحترمين".، وهو ما حمله البعض إلى توجيه رسالة من شيكابالا إلى مسؤولين وجماهير النادي الأهلي.
وفي سياق أخر دَعَمَ “شيكابالا”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق اليد؛ بعد تتويجه اليوم بلقب “السوبر الإفريقي” للمرة السابعة في تاريخه.
وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.
ونشر “شيكابالا” صورة له عبر حسابه على “فيس بوك”، وهو يرتدي تيشيرت الزمالك، ويحمل رقم 7 وهو نفس عدد ألقاب السوبر الافريقي التي حصل عليها كوماندوز اليد.


 

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