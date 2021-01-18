شوبير يهاجم «موسيماني» بسبب ما فعله مع وليد سليمان

الإثنين، 18-01-2021
01:44 م
المصريون
هاجم الإعلامى أحمد شوبير
، بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق
الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محملًا إياه مسؤولية تعادل
الفريق أمام البنك الأهلى
أمس وفقد نقطتين مهمتين فى صراع المنافسة على لقب الدوري الممتاز .
وقال شوبير
عبر برنامجه الإذاعى : "موسيمانى وقع فى
العديد من الأخطاء خلال مباراة أمس ، منها البدء بوليد سليمان كرأس حربة وهو ليس بمركزه
، متعجب جدا بعدم البدء بأى من الاثنين محمد شريف أو والتر بواليا فى مركز رأس الحربة
".
وأضاف : " موسيمانى أتأخر أوى فى التغييرات ليه بيستنى
لآخر عشر دقائق والتغييرات الكثيرة فى التشكيل
لازم تؤثر على النتائج وبالتالى تثير غضب جماهير الأهلي، شريف كان ماشى كويس ليه يقعد
رغم تألقه الملفت " .
وتعادل
الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبيًّا مع البنك
الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود المكس، في الجولة الثامنة من
منافسات بطولة الدوري الممتاز. التعادل
رفع رصيد الأهلي إلى ١٧ نقطة.
على الجانب الآخر توصلت لجنة التخطيط بالأهلي إلي إتفاق نهائي
لتمديد وتعديل تعاقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة اربع سنوات جديدة.
وينتهي تعاقد محمد
شريف مع القلعة الحمراء في يونيو 2022.
ومع تلقي محمد شريف العديد من العروض المحلية والعربية، قررت
لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء تمديد وتعديل تعاقد اللاعب وتم تكليف سيد عبدالحفغيظ
مدير الكرة بالملغ والذي عقد عدة جلسات مع وكيله وتم التوصل لإتفاق لتمديد وتعديل اللاعب
بحيث يستمر 2025 .