الخميس 24 ديسمبر 2020
توقيت مصر 23:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا

بعد ما حدث اليوم.. الغندور يوجه رسالة مفاجئة لـ"الخطيب"

الأهلي يرفض طلب «موسيماني»

«ناقت سمر المقرن لقحت» يتصدر الترند في السعودية

وفاة جابر آل مسعود بشكل مفاجيء يسبب صدمة في الخليج

رجلان و7 نساء.. شرطة الرياض تداهم شقة مشبوهة فكانت المفاجأة (فيديو)

رانيا يوسف تحدث ضجة بصريحات جريئة

الخطيب وأعضاء الأهلي يشيعون جثمان رئيس الزمالك

زوجته في حالة حرجة.. إصابة أسرة رئيس الزمالك بكورونا تمنعهم من جنازته

أتوبيس مكشوف يزف بيج رامي من المطار في شوارع القاهرة

ADS
 

الأهلي يرفض طلب «موسيماني»

202010110848434843
موسيماني
 
الخميس، 24-12-2020 09:38 م محمد فضل

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عرض على النادي طاقم طبي من جنوب إفريقيا لكن مسئولو القلعة الحمراء رفضوا ذلك وقرروا إسناد المهمة لطبيب مصري.
وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الأهلي سيعلن خلال ساعات قليلة عن تعيين الطبيب الجديد، بعدما تم الاتفاق معه على كافة التفاصيل".
وأضاف: "بيتسو موسيماني عرض طبيب جنوب إفريقي يعمل في صن داونز، لكن الأهلي رفض طلبه، وقرر تعيين طبيب مصري".
وتطرق للحديث عن مروان محسن، مؤكدًا بأن اللاعب سيعود للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح: "اللاعب حصل على حقنة الركبة، وأصبح جاهزًا للمباريات، وقد يشارك مع الأهلي في المباراة القادمة، وكان يستعد لمواجهة الزمالك قبل تأجيلها".
 

إقرأ ايضا

Capture

بعد ما حدث اليوم.. الغندور يوجه رسالة مفاجئة لـ"الخطيب"

بيج رامي

زوجة بيج رامي توجه له رسالة عقب وصوله لمصر.. ماذا قالت؟

فيفا

تأجيل كأس العالم للشباب بسبب فيروس كورونا

أخبار متعلقة

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن: الأهلي مالوش شكل تحت قيادة موسيماني .. و أداؤه سيء جدا

موسيماني-4

وكيل اللاعب المغضوب عليه يستفز جماهير الأهلي: إذا أردتم عدم رؤيته فأقيلوا موسيماني الذي يحبه

received_682495532463521

تحذير حاد من موسيماني لـ"كهربا" بسبب هذا الأمر

فريق الأهلي

معشوق جماهير الأهلي يتدخل لحسم صفقة قوية للأحمر: اللاعب في طريقه للنادي

موسيماني

نجم الأهلي: هذا سر فوز الأهلي على الزمالك في الدقائق الأخيرة

فريق الأهلي

بالأسماء .. الراحلون عن الأهلي في الموسم الجديد