الخميس 24 ديسمبر 2020
توقيت مصر 13:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة نجم الأهلي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

أصالة تفاجئ الجميع بتعليق صادم على صورة طليقها مع حبيبته

وفاة أحمد البكري رئيس الزمالك المؤقت

مذبحة مروعة.. يقتل العائلة بالكامل بعد اكتشاف خيانة زوجته (صور)

قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن غادة نجيب

شرطة الرياض تكشف هوية مطلق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز

800 مليون دينار لمحو صورة هذا الرئيس وهو يقبل يد ملك عربي(صور)

بعد أشهر من الزواج.. فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها الفنان

بعد التطورات المفاجئة.. نداء عاجل لكل المتواجدين بالسعودية

الصحة تكشف عن تحرك جديد بعد زيادة إصابات "كورونا"

ADS
 

الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لموسيماني

موسيمانى
موسيمانى
 
الخميس، 24-12-2020 11:56 ص أمير سعد
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خضوع بيتسو موسيماني لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد عودته لقيادة تدريبات الفريق والتواجد في المباريات الرسمية.

وأكد مدير الكرة أن آخر مسحة أجراها موسيماني، جاءت نتيجتها إيجابية، ويخضع للعلاج وفقاً للبرنامج الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وأوضح عبدالحفيظ، أن موسيماني على تواصل دائم مع الجهاز المعاون له، وعقد جلسة فيديو كونفرانس مع معاونيه أثناء وجود الفريق في النيجر لوضع البرنامج التدريبي وخطة اللعب.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة فجر اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف في مباراة الذهاب بدور الـ32بدوري أبطال إفريقيا، فيما يبدأ للفريق استعداداته خلال المرحلة المقبلة لمواجهات الدوري الممتاز.
 

إقرأ ايضا

محمد-فضل-محمود-كهربا

زوجة نجم الأهلي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

202003060751415141

شوبير : رغبة الأمن وراء تأجيل القمة وعلينا احترام ذلك

عبد الحفيظ

عبدالحفيظ: نستعد لمواجهة الاتحاد السكندري وأغلقنا صفحة إفريقيا

أخبار متعلقة

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن: الأهلي مالوش شكل تحت قيادة موسيماني .. و أداؤه سيء جدا

موسيماني-4

وكيل اللاعب المغضوب عليه يستفز جماهير الأهلي: إذا أردتم عدم رؤيته فأقيلوا موسيماني الذي يحبه

received_682495532463521

تحذير حاد من موسيماني لـ"كهربا" بسبب هذا الأمر

فريق الأهلي

معشوق جماهير الأهلي يتدخل لحسم صفقة قوية للأحمر: اللاعب في طريقه للنادي

موسيماني

نجم الأهلي: هذا سر فوز الأهلي على الزمالك في الدقائق الأخيرة

فريق الأهلي

بالأسماء .. الراحلون عن الأهلي في الموسم الجديد