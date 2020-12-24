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شوبير : رغبة الأمن وراء تأجيل القمة وعلينا احترام ذلك

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شوبير
 
الخميس، 24-12-2020 01:05 م أمير سعد
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن السبب وراء إن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة ببطولة الدورى.

وقال «شوبير» في تصرحات إذاعية، الأمن وراء تأجيل القمة وعلينا احترام ذلك ومساندة الدولة.

وواصل : الناس اللى كانت تنتظر منى أن أهاجم اللجنة الثلاثية، بقولكم اللجنة ليس لها دخل بقرار التأجيل.

وتابع: مفيش أزمة حقيقة من تأجيل اللقاء، فالزمالك وضح أنه لم يطلب تأجيل اللقاء والأهلي أيضا، وبعدين المباراة مش حاسمة مثلا في الدورى إحنا لسه في أول مشوار البطولة.

وكانت لجنة المسابقات قررت تأجيل اللقاء الذى مقرر له الاثنين المقبل، على أن يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري، فيما يواجه الزمالك نظيره سموحة.
 

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