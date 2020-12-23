موسيماني يوجه رسالة حماسية للأمة الحمراء

الأربعاء، 23-12-2020
09:17 م
الطيب حسين
وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
المدير الفني للأهلي، رسالة حماسية لجماهير الفريق الذي أطلق عليهم "الأمة الحمراء" اليوم الأربعاء.
وقال موسيماني
إن دوري الأبطال سوف يبقى في مكانه عند نهاية المسابقة، بحسب تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
وكتب : "عندما هاجمني فيروس كورونا لم أكن أتوقع دعم أفضل مما لقيته في الوقت الحالي من الجميع، شكرًا للاعبين والجهاز الفني، والإدارة، والشعب الأحمر، ومجلس إدارة النادي، على الفوز الأول الذي حققه الفريق خارج الأرض في حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا
."
وأضاف: "إن شاء الله سيبقى الكأس حيث هو الآن عندما تنتهي المسابقة."
وفاز الأهلي على سونيديب بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 من دروي أبطال إفريقيا
اليوم.