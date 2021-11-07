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شوبير يفجر مفاجأة صادمة: رحيل لاعب الأهلي نجم لقاء القمة

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شوبير
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الأحد، 07-11-2021 12:31 م
أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب ، عن قرب رحيل أحد نجوم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب تألقه اللافت للنظر ، بمباراة القمة أمام الزمالك .
وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير “ أون سبورت اف ام ” أن اليو ديانج سيرحل قريبا عن الدوري، خاصة وأنه لاعب من طراز فريد ولديه إمكانيات لا مثيل لها.
وأضاف الإعلامي أحمد شوبير، أن ديانج سيرحل عن الأهلي قبل نهاية بطولة الدوري المصري، مشددا أنه للاعب مميز وقدم أداء مذهل أمام الزمالك.

وتابع أن العروض ستنهال على ديانج خلال الفترة المقبلة .

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سيناريو منع مرتضى منصور من العودة للزمالك
على صعيد آخر أكد مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة، أن قرار عودة المستشار مرتضى منصور ومجلسه مرة أخرى لاستكمال مدته بالقلعة البيضاء غير مطروح بالمرة .

وأكد المصدر رفيع المستوى ، الذى رفض ذكر اسمه لصدى البلد أن الأقرب هو عدم تنفيذ الوزارة للحكم الصادر لصالح مرتضى منصور بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة الزمالك المنتخب والصادر فى نهاية نوفمبر ٢٠٢٠ بدعوى وجود مخالفات مالية تم احالتها للنيابة ولم يصدر بها قرار حتى الآن .

وشدد المصدر ، أن الوزارة قررت الاستشكال على الحكم الصادر فى ٢٤ نوفمبر الجارى لمصلحة مرتضى منصور ومجلسه بالعودة لكسب مزيدا من الوقت لحين انتهاء مدة مجلسه القانونية فى ٢٣ نوفمبر الجارى وبالتالى لن يعود للقلعة البيضاء .

وقال المصدر، إن اللجنة الحالية للزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مستمرة فى عملها وستدعو للانتخابات القادمة والتى مازال موقف خوض مرتضى منصور لها قيد الدراسة القانونية .
 

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