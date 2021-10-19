«موسيماني»: خسرنا الدوري بفعل فاعل.. وفجأة أصبحت مدرب سيء؟

الثلاثاء، 19-10-2021
11:34 ص
كشف الإعلامي أحمد شوبير
، عن كواليس حديثه مع بيتسو موسيماني
المدير الفني
لفريق الأهلي، على هامش المؤتمر الذي عقده محمود الخطيب
رئيس القلعة الحمراء، أمس
الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة.
وقال أحمد شوبير
، عبر برنامجه الإذاعي " مع شوبير
": موسيماني
أبدى غضبه من الانتقادات العنيفة التي تعرض لها مؤخرا، خلال حديثه معي على هامش
مؤتمر الأهلي، حيث قال لي : هو أنا فاجأة أصبحت مدرب سيء بعد كل هذه النجاحات
والبطولات؟.
وأوضح شوبير
:" قلت له أنت
تعرف جماهير الأهلي جيدا، الجماهير هنا لا تقبل بخسارة مباراة ودية، فما بالك،
بخسارة دوري وسوبر".
وأكد شوبير
:" موسيماني
كان حزين جدا ومنفعل جدا أثناء حديثه معي، لكنه
أعرب عن سعادته بتواجده في النادي الأهلي".
واستطرد شوبير
:" موسيماني
أخبرني أنه خسر مسابقة الدوري الممتاز، بفعل
فاعل، لأنه لعب مباريات كثيرة في عدد قليل من الأيام، وهذا بالنسبة له كان ضغطا
عنيفا لا يستطيع تحمله أي فريق، بالإضافة إلى فقدان 6 لاعبين معظمهم مؤثرين، بسبب مشاركتهم
أولمبياد طوكيو، مما سمح للمنافس بالتفوق عليه".