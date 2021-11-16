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شوبير يعلن أول الراحلين عن الأهلي لطلائع الجيش

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شوبير
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الثلاثاء، 16-11-2021 11:55 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن أول الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة.
وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ”، أن طلائع الجيش تقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي لضم محمود وحيد نجم الفريق على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري.
وأضاف أن محمود وحيد لاعب مميز، ولكنه بحاجه للعب بشكل أساسي حتي لا تتأثر إمكانياته لذلك فإعارته هو القرار الأنسب خلال الفترة الحالية .
ويستضيف منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، الجابون، اليوم، الثلاثاء، في ختام دور المجموعات، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.
 

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