شوبير يدافع عن تصريحات محمد عادل بشأن احتواء لاعبي الزمالك

الثلاثاء، 09-11-2021
12:30 م
دافع الإعلامي أحمد شوبير
، عن محمد
عادل حكم مباراة الأهلي والزمالك
، التي أقيمت، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات
الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعرضه لهجوم شرس، بسبب تصريحاته عن
لقاء القمة.
كان محمد عادل
قال عبر برنامج “مع
شوبير
” الإذاعي، أمس، الاثنين، إنه شعر بالتوتر الشديد على لاعبي الزمالك
عقب هدف
الأهلي الثاني وحرص على احتوائهم رغم سهولة إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في
وجوههم نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.
وقال شوبير
عبر برنامجه الإذاعي مع
شوبير
:" محمد عادل
تحدث بتلقائية خلال مداخلته معي، أمس، وقال إن الهدف
الخامس للأهلي من ركلة جزاء، وهذا يوضح أنه كان يحتسب ما يراه أمامه".
تابع شوبير
:" ألوم نفسي،
لأنني لم أناقش محمد عادل
عندما قال، إنه أخبر زملائه، عقب تسجيل الأهلي الهدف
الثاني في الزمالك
، بأن هذا وقت إدارة المباراة واحتواء الموقف، كان يجب أن أطلب
منه التوضيح بشكل أكثر، بدلا من الجدل الذي أثير عقب انتهاء المداخلة".