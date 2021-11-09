الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
توقيت مصر 16:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كويتية تبلغ الشرطة أن زوجها يخبئ متفجرات في المنزل وعندما حضرت كانت المفاجأة

قصة أم قادت أبنائها الثلاثة إلى حبل المشنقة

بعد إجراء حوار معها.. إعلامي يهاجم نيللي كريم: «نكدية وتعبتني»

السكك الحديدية تكشف تفاصيل حادث اصطدام قطار بـ لودر

السجن المؤبد للطبيب مايكل وزوجته بتهمة هتك عرض 6 فتيات جنسيًا

منة فضالي تستغيث من مخرج شهير: بلطجي

حبس فنانة شهيرة 5 سنوات في قضية دعارة

شوبير يدافع عن تصريحات محمد عادل بشأن احتواء لاعبي الزمالك

أول تعليق من مبروك عطية على فيديو اعتدائه على شاب داخل مسجد

وفاة الفنان أحمد خليل متأثرًا بـ كورونا

ADS
 

شوبير يدافع عن تصريحات محمد عادل بشأن احتواء لاعبي الزمالك

أحمد-شوبير-1636285547
شوبير
Native
الثلاثاء، 09-11-2021 12:30 م

دافع الإعلامي أحمد شوبير، عن محمد عادل حكم مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعرضه لهجوم شرس، بسبب تصريحاته عن لقاء القمة.
كان محمد عادل قال عبر برنامج “مع شوبير” الإذاعي، أمس، الاثنين، إنه شعر بالتوتر الشديد على لاعبي الزمالك عقب هدف الأهلي الثاني وحرص على احتوائهم رغم سهولة إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في وجوههم نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" محمد عادل تحدث بتلقائية خلال مداخلته معي، أمس، وقال إن الهدف الخامس للأهلي من ركلة جزاء، وهذا يوضح أنه كان يحتسب ما يراه أمامه".
تابع شوبير:" ألوم نفسي، لأنني لم أناقش محمد عادل عندما قال، إنه أخبر زملائه، عقب تسجيل الأهلي الهدف الثاني في الزمالك، بأن هذا وقت إدارة المباراة واحتواء الموقف، كان يجب أن أطلب منه التوضيح بشكل أكثر، بدلا من الجدل الذي أثير عقب انتهاء المداخلة".
 

إقرأ ايضا

1605618_0

استدعاء مدحت شلبي للتحقيق بسبب «معلول حط الزغلول»

1664381_0

توقيع عقوبة على محمد عادل حكم مباراة القمة.. تعرف على السبب

ea12f85d99

حسين الشحات عن المنافسة مع بيرسي تاو: هنشوف مين هيكمل لآخر الموسم

أخبار متعلقة

1605618_0

استدعاء مدحت شلبي للتحقيق بسبب «معلول حط الزغلول»

Capture

ليست التسريبات.. «موسيماني» يكشف سبب استبعاد كهربا من مباراة القمة

1639867_0

قبل مباراة القمة مع الأهلي.. ميدو يحذر الزمالك من أفضل لاعب في مصر

1-1397593

الزمالك يكشف موقف شيكابالا قبل لقاء القمة مع الأهلي

138-145524-curse-queiroz-egyptian-national-team_700x400

أبرزهم نجما الأهلي والزمالك.. استبعاد 5 لاعبين جُدد من قائمة المنتخب

163-145915-alahly-salah-mohsen-zamalek_700x400

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن «الشناوي»