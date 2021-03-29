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شوبير: عقد مدرب المنتخب السابق وصل إلى حد «الهبل»

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شوبير: عقد مدرب المنتخب السابق وصل إلى حد «الهبل»

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شوبير
 
الإثنين، 29-03-2021 12:29 م المصريون

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عضو اتحاد الكرة السابق، تفاصيل عقد خافيير اجيري المدير الفني السابق للمنتخب الأول.
واكد شوبير في برنامجه عبر أثير " اون سبورت اف ام " أن عقد اجيري كان به العديد من البنود الغير طبيعيه مشددا أن الأمر وصل حد " الهبل " في هذا العقد.
واضاف شوبير أن عقد اجيري لم يكن منطقي على الإطلاق مشددا أن تلك البنود كانت بشان معسكرات المنتخب والتعاقد مع ميشيل سالجادو المدرب المساعد والذي كان يحضر أثناء المعسكرات فقط
وتابع أنه مستعد لاي مسالة في هذا الأمر حيث أنه يعلم الكثير بهذا الشأن.
 

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