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«حسين الشحات يطالب بالرحيل عن الأهلي».. شوبير يحسم الجدل

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«حسين الشحات يطالب بالرحيل عن الأهلي».. شوبير يحسم الجدل

الشحات
حسين الشحات
 
الخميس، 18-03-2021 10:49 ص

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مطالبة حسين الشحات بالرحيل عن النادي الأهلي، بسبب هجوم بعض الجماهير الدائم عليه وتجريحه.
من جانبه كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة هذه الأنباء، مؤكدًا أن حسين الشحات مستمر مع الاهلي لحين إنتهاء تعاقده مع الفريق.
ونفي أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، كافة هذه الشائعات التي ترددت حول مطالبة حسين الشحات بالرحيل عن صفوف الفريق. 
وواصل النادي الأهلي الاحتفال بفوز الفريق أمس أمام فيتا كلوب في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره للفريق .
وعلق :" صباح الانتصار فريقنا يحقق أول فوز في تاريخ الفرق المصرية على الأراضي الكونغولية.
أول فوز بثلاثية خارج ملعبنا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2001.
الفوز الأول لفريقنا خارج ملعبه في مرحلة المجموعات منذ الفوز على الترجي في نسخة 2018 ".
وكان الأهلي فاز أول أمس، الثلاثاء، أمام فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.
 

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