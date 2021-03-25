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شوبير يلمح لتهرب هذا اللاعب من منتخب مصر: بقول لجماهير الأهلي انسوه بعد اللي عمله

شوبير
شوبير يلمح لتهرب هذا اللاعب من منتخب مصر: بقول لجماهير الأهلي انسوه بعد اللي عمله
 
الخميس، 25-03-2021 08:05 ص أحمد عادل شعبان
ألمح الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون " - إلى تهرب رمضان صبحي لاعب بيراميدز من منتخب مصر.

وقال شوبير في برنامجه: أحد الأصدقاء أرسل لي صورة تثبت أن رمضان صبحي مش مصاب وبصراحة معرفش مدى صحة الصورة من عدمها.

وأضاف: بصرف النظر عن الصورة فنادي بيراميدز أرسل تقريرا يثبت أن رمضان صبحي مصاب وقبل به المنتخب.

وتابع: أرجو من جماهير الأهلي عدم الخلط بين عدم ضم رمضان صبحي و ضم أيمن أشرف للمنتخب رغم الإصابة لأن الأمر مختلف تماما.

واستدرك: وأطالب جماهير الأهلي بنسيان هذا اللاعب .. شيلوه من دماغكم فالفريق لم يتأثر برحيله وحصد البطولات والأهلي اعتزل منه نجوم كبار مثل الخطيب وأبو تريكة وظل يحصد البطولات.
 

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