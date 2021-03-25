شوبير يلمح لتهرب هذا اللاعب من منتخب مصر: بقول لجماهير الأهلي انسوه بعد اللي عمله

الخميس، 25-03-2021
08:05 ص
أحمد عادل شعبان
ألمح الإعلامي أحمد شوبير
- مقدم برنامج "ملعب أون " - إلى تهرب رمضان صبحي لاعب بيراميدز من منتخب مصر.
وقال شوبير
في برنامجه: أحد الأصدقاء أرسل لي صورة تثبت أن رمضان صبحي مش مصاب وبصراحة معرفش مدى صحة الصورة من عدمها.
وأضاف: بصرف النظر عن الصورة فنادي بيراميدز أرسل تقريرا يثبت أن رمضان صبحي مصاب وقبل به المنتخب.
وتابع: أرجو من جماهير الأهلي عدم الخلط بين عدم ضم رمضان صبحي و ضم أيمن أشرف للمنتخب رغم الإصابة لأن الأمر مختلف تماما.
واستدرك: وأطالب جماهير الأهلي بنسيان هذا اللاعب .. شيلوه من دماغكم فالفريق لم يتأثر برحيله وحصد البطولات والأهلي اعتزل منه نجوم كبار مثل الخطيب وأبو تريكة وظل يحصد البطولات.