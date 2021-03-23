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تغريدات غامضة من شوبير أثناء ظهور غريمه عمرو أديب: كأني شوفت الفيلم دا قبل كدا

شوبير
تغريدات غامضة من شوبير أثناء ظهور غريمه عمرو أديب: كأني شوفت الفيلم دا قبل كدا
 
الثلاثاء، 23-03-2021 07:41 ص أحمد عادل شعبان
أطلق الإعلامي أحمد شوبير عددا من التغريدات عبر حسابه وذلك أثناء لقاء المهندس هاني أبو ريدة مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال شوبير في سلسلة تغريدات اعتبرها البعض ردا على أبو ريدة: ياجماعه انا حاسس زي ماكون شفت الفيلم ده قبل كده.

وأضاف ساخرا: بيقولك كانوا حيجيبوا اجانب لادارة اتحاد الكوره المصرى بس احنا منعناهم.

وتابع: هما مش كانوا بيقولوا برضه انه عشان يتم الترشح للمناصب الدوليه لازم يكون رئيس اتحاد بلاده!!!؟

واستدرك: بالمناسبه موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي الجديد كان رئيس نادي صن داونز الجنوب افريقي وعمره حتي ماكان عضو اتحاد بلاده.

واستكمل: اه صحيح هي لايحة اتحاد الكوره اللي اقرتها الجمعيه العموميه فين!!!؟؟ شكلها كده حتحصل اللايحه اللي تم اعتمادها قبل كده وللاسف اختفت في ظروف غامضه دون ادني احترام للجمعيه العموميه.

وتساءل: هما برضه مش كانوا بيقولوا مينفعش ابدا المد للجنه الخماسية .. سبحان الله اللجنه الحاليه تم المد ليها لنوڤمبر المقبل !؟ ممكن بس حد يفهمنا اشمعني؟؟.

وأضاف: بيقولك هناك جمعيات عموميه تضع لوائح ولابد من احترامها طب ياسيدي فين لايحة اتحاد الكوره اللي ضايعه من فبراير 2019 .

وأنهى كلامه قائلا: اخر حاجه خدوها مني حكمه اول ماواحد يقولك انا مش ناوى تعرف انه عزم النيه خلاص.
 

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