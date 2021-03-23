تغريدات غامضة من شوبير أثناء ظهور غريمه عمرو أديب: كأني شوفت الفيلم دا قبل كدا

الثلاثاء، 23-03-2021
07:41 ص
أحمد عادل شعبان
أطلق الإعلامي أحمد شوبير
عددا من التغريدات عبر حسابه وذلك أثناء لقاء المهندس هاني أبو ريدة مع الإعلامي عمرو أديب
.
وقال شوبير
في سلسلة تغريدات اعتبرها البعض ردا على أبو ريدة: ياجماعه انا حاسس زي ماكون شفت الفيلم ده قبل كده.
وأضاف ساخرا: بيقولك كانوا حيجيبوا اجانب لادارة اتحاد الكوره المصر
ى بس احنا منعناهم.
وتابع: هما مش كانوا بيقولوا برضه انه عشان يتم الترشح للمناصب الدوليه لازم يكون رئيس اتحاد بلاده!!!؟
واستدرك: بالمناسبه موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي الجديد كان رئيس نادي صن داونز الجنوب افريقي وعمره حتي ماكان عضو اتحاد بلاده.
واستكمل: اه صحيح هي لايحة اتحاد الكوره اللي اقرتها الجمعيه العموميه فين!!!؟؟ شكلها كده حتحصل اللايحه اللي تم اعتمادها قبل كده وللاسف اختفت في ظروف غامضه دون ادني احترام للجمعيه العموميه.
وتساءل: هما برضه مش كانوا بيقولوا مينفعش ابدا المد للجنه الخماسية .. سبحان الله اللجنه الحاليه تم المد ليها لنوڤمبر المقبل !؟ ممكن بس حد يفهمنا اشمعني؟؟.
وأضاف: بيقولك هناك جمعيات عموميه تضع لوائح ولابد من احترامها طب ياسيدي فين لايحة اتحاد الكوره اللي ضايعه من فبراير 2019 .
وأنهى كلامه قائلا: اخر حاجه خدوها مني حكمه اول ماواحد يقولك انا مش ناوى تعرف انه عزم النيه خلاص.