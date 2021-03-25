«خناقة أيمن أشرف».. شوبير يفتح النار على مهاجمي حسام البدري

الخميس، 25-03-2021
11:45 ص
محمد فضل
علق الإعلامي أحمد شوبير
، على الخناقة
التي تشهدها مواقع
التواصل الاجتماعي وبعض البرامج الرياضية، بسبب إصرار حسام البدري المدير الفني
لمنتخب مصر
على سفر نجم الأهلي أيمن أشرف مع بعثة المنتخب إلى كينيا رغم إصابته.
وشن "شوبير
" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير
"، هجوما
عنيفا على منتقدي حسام البدري، وقال :" هو فيه ايه يا جماعة أيمن أشرف لو مصاب
مش هيلعب، وأنا أثق في حسام البدري، لكن لماذا الزعيق والخناق وبرامج وهجوم، هو انتوا
بيصعب عليكم الدنيا تكون هادئة وبدون مشاكل والأجواء تكون صافية!".
وتابع:" من طبيعة حسام البدري عدم الدفع بأي لاعب يعاني
من إصابة بنسبة 5 %، أيمن أشرف سيكون خارج
القائمة بنسبة كبيرة في مباراة اليوم، وعبد الله جمعة الأقرب للمشاركة في مركز الظهير
الأيسر".
وأضاف شوبير
:" لكن لماذا هذه الأزمة، أيمن أشرف كان
مصمما للسفر مع منتخب مصر
إلى كينيا لأنه يعلم أنه يصنع تاريخيا لنفسه، وهو فيه أحسن
حالاته حاليا، ولو تأهلنا اليوم لا توجد أي مشكلة بشأن عدم مشاركته في مباراة الجزر
القمر، لكن لماذه هذه الدوشة، مولعينها ليه!".