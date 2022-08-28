شوبير: سواريش يختتم مسيرته مع الأهلي بمباراة سيراميكا كليوباترا

الأحد، 28-08-2022
12:51 م
أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير
، أن البرتغالي ريكاردو سواريش
سيرحل بشكل نهائي عن تدريب النادي الأهلي المصري، حيث أبلغته الإدارة بهذا القرار،
بعد خسارته أمس أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.
وقال شوبير
في تصريحات إذاعية، يوم الأحد: ”قصة سواريش
مع
الأهلي انتهت تماما، وهي معلومة مؤكدة، وسيرحل عن الأهلي، وقد يكون قبل المباراة الأخيرة
في الدوري، ومظهر الأهلي أمس أمام طلائع الجيش كان سيئا، وقبله أمام إنبي رغم الفوز،
سواريش
ظلم الحقيقة بشكل كبير“.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إدارة الأهلي برئاسة محمود
الخطيب
، أخطرت سواريش
أن مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة هي الأخيرة له مع النادي
الأحمر، وأنه سيرحل بعدها عن تدريب الفريق.