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شوبير: حاسس إني لو عديت على نادي الزمالك هلاقيه مقفول .. والله عيب اللي بيحصل

شوبير
شوبير: حاسس إني لو عديت على نادي الزمالك هلاقيه مقفول .. والله عيب اللي بيحصل
Native
الخميس، 10-06-2021 06:57 ص أحمد عادل شعبان
انتقد الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون تايم " - انفعال بعض جماهير الزمالك من رحيل فرجاني ساسي.

وقال في برنامجه: جماهير النادي الأهلي كانت تعشق رمضان صبحي وكان أحد أهم لاعبي الأهلي قبل رحيله، ماذا حدث بعدما قرر الرحيل؟ جماهير النادي الأهلي بكل وعي قالتلك مع السلامة لا شفنا مظاهرات ولا خناقات ولا أي حاجة، جماهير النادي الأهلي كانت ورا الكيان وقالتلك إحنا الأهلي وصفحة وإتقفلت، والأهلي أصبح بطل افريقيا وسيطر على كل شئ بعدها بشهور.

وأضاف: إنما اللي بيحصل دلوقتي بعد رحيل فرجاني ساسي أنا مش فاهم! أنا حاسس إني لو عديت على نادي الزمالك الصبح هلاقيه مقفول! والله عيب نادي الزمالك كبير جدََا لازم تقفوا وتساندوا ناديكم ماينفعش، لاعب مش عايز الزمالك شكرََا جزيلا ونتمنالك التوفيق وإنتهى.
 

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