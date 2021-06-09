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3 من معشوقي جماهير الأهلي ينتقلون إلى الزمالك نهاية الموسم

فريق الأهلي
3 من معشوقي جماهير الأهلي ينتقلون إلى الزمالك نهاية الموسم
Native
الأربعاء، 09-06-2021 08:25 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن تفكير إدارة التعاقدات في نادي الزمالك في الصفقات المتوقع جلبها للفريق الموسم المقبل.

وكشفت المصادر أن 3 من لاعبي الأهلي السابقين الذين ارتبطوا بعلاقة جيدة مع مع جماهير الأحمر باتوا على أبواب الزمالك.

الأول هو صالح جمعة الذي أعلن بشكل واضح موافقته على الانتقال إلى الزمالك حال تلقى عرضا جيدا.

والثاني هو جون أنطوي الذي عرضه وكيله على مسئولي نادي الزمالك تحسبا لعدم تجديد عقده مع بيراميدز حيث أن اللاعب يرحب بشكل كبير للانتقال إلى الأبيض.

والثالث هو محمد فاروق لاعب الأهلي الأسبق الذي وافق على الانتقال من بيراميدز إلى الزمالك.
 

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