السبت 22 مايو 2021
توقيت مصر 08:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المئات يزورون محطة وقود مهجورة لمشاهدة "زهرة الجثة" (فيديو)

دقائق من الرعب على متن طائرة بسبب عاصفة ترابية (فيديو)

«الصحة العالمية» تفجر مفاجأة عن العدد الحقيقي لوفيات كورونا

اصابة الفنان علي الحجار وزوجته بفيروس كورونا

محمد رمضان يثير الجدل بصورة جديدة داخل طائرة

وزيرة الصحة تكشف موعد التخلي عن ارتداء الكمامة

السيسي عن سمير غانم: عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع

بالفيديو.. عشرات النجوم يشيعون جثمان سمير غانم

بعد وفاته بيوم كامل.. علاء مبارك يصف سمير غانم بهذه الكلمات

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى.. وتطلق النار والقنابل على المصليين

ADS
 

بعد ظهوره بتيشيرت الأهلي .. رمضان صبحي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة مدوية

رمضان صبحي
بعد ظهوره بتيشيرت الأهلي .. رمضان صبحي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة مدوية
Native
السبت، 22-05-2021 06:59 ص أحمد عادل شعبان
خرج رمضان صبحي - لاعب بيراميدز - عن صمته بعد قيام صفحة موثقة تحمل اسمه بتغيير صورته الشخصية ووضع صورة بقميص الأهلي بدلا من بيراميدز.

وقال مصدر مقرب من رمضان صبحي إن اللاعب أوضح حقيقة هذا الأمر مؤكدًا أن هذه الصفحة كانت مملوكة له بالفعل لكن يتم إدارتها من قبل فريق السوشيال ميديا الخاص بالنادي الأهلي وعندما رحل إلى بيراميدز لم يعد له ولاية عليها.

وأضاف: الصفحات التي يملكها رمضان صبحي بالفعل هي صفحته على تويتر وعلى انستجرام ولا علاقة له بأي صفحة على فيس بوك.
 

إقرأ ايضا

كارتيرون

مهاجم جديد يظهر في تدريبات الزمالك .. ويبهر المتابعين بتألقه الملفت

202011041151135113

لاعب صن داونز ينشر رسالة مثيرة قبل لقاء الأهلي

موسيماني والخطيب

غضب داخل الأهلي من مستوى الفريق مع موسيماني .. والخطيب يفاجئهم برده

أخبار متعلقة

فريق الأهلي

بعد تلقيه عرضا خرافيا من بيراميدز .. نجم الأهلي يرفض التجديد

رمضان صبحي

بعد رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف نجم جديد من الأهلي

جهاد جريشة

جهاد جريشة يفجر مفاجأة مدوية عن اعتذاره لسيد عبد الحفيظ بسبب ضربة جزاء الزمالك

بيراميدز

بعد رمضان صبحي .. بيراميدز يخطف نجم جديد من الأهلي

.

" روحوا اتشطروا على الأهلي" .. سر اشتباك شيكابالا مع لاعب البنك الأهلي

وليد صلاح الدين

وليد صلاح الدين: روقت نجم الأهلي لما تطاول عليا .. وطارق سليم ضربه علقة ساخنة