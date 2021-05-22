بعد ظهوره بتيشيرت الأهلي .. رمضان صبحي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة مدوية

السبت، 22-05-2021
06:59 ص
أحمد عادل شعبان
خرج رمضان صبحي - لاعب بيراميدز
- عن صمته بعد قيام صفحة موثقة تحمل اسمه بتغيير صورته الشخصية ووضع صورة بقميص الأهلي بدلا من بيراميدز
.
وقال مصدر مقرب من رمضان صبحي إن اللاعب أوضح حقيقة هذا الأمر مؤكدًا أن هذه الصفحة كانت مملوكة له بالفعل لكن يتم إدارتها من قبل فريق السوشيال ميديا الخاص بالنادي الأهلي وعندما رحل إلى بيراميدز
لم يعد له ولاية عليها.
وأضاف: الصفحات التي يملكها رمضان صبحي بالفعل هي صفحته على تويتر وعلى انستجرام ولا علاقة له بأي صفحة على فيس بوك.