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على طريقة رمضان صبحي .. 5 من لاعبي بيراميدز يخططون للرحيل إلى الأهلي

رمضان صبحي
على طريقة رمضان صبحي .. 5 من لاعبي بيراميدز يخططون للرحيل إلى الأهلي
Native
الخميس، 10-06-2021 06:33 ص أحمد عادل شعبان
يخطط عدد من نجوم نادي بيراميدز للرحيل إلى النادي الأهلي بنفس الطريقة التي رحل بها رمضان صبحي إلى السماوي.

ويتنافس كل من أحمد الشناوي و المهدي سليمان - حارسا بيراميدز - على الرحيل إلى الأهلي وبخاصة في ظل جلوسهما احتياطيا لشريف إكرامي وعدم وجود فرصة لأي منهما للعب أساسيا.

فيما يفكر أحمد توفيق وعبدالله البكري في الرحيل إلى الأهلي حال تلقي عرضا من الأحمر وبخاصة أن عقود الاثنين شارفت على الانتهاء.

اللاعب الخامس هو إبراهيم عادل الذي يريد الانتقال إلى الأهلي كما تريده إدارة الأحمر بقوة لكن يرفض نادي بيراميدز بيعه للأهلي حتى الآن.
 

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