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شاهد.. محمد فضل يوضح حقيقة هجومه على «موسيماني»

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محمد فضل
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السبت، 15-01-2022 11:15 ص

كشف محمد فضل نجم النادى الأهلي السابق حقيقة التصريحات التي أدلى بها خلال الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي أمام فريق الجونة ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة حيال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.
كان فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي تعادل مع نظيره فريق الجونة سلبيا في إفتتاحية مباريات المارد الأحمر فى إطار منافسات بطولة كأس الرابطة الجديد.
وقال محمد فضل في تصريحات تليفزيونية: البعض يعتبرني مثير للجدل لأني أقول الحقيقة ولكن لا يستطيع أحد التشكيك في انتمائي للنادي الأهلي.
وأضاف محمد فضل: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي بعد رحيل رينيه فايلر قرار عبقري ولكنه لم يحقق العلامة الكاملة وخسر الدوري والسوبر المصري خاصة أن فايلر كان قد حقق بصمة مع الأهلي قبل الرحيل من حيث التنظيم كما أن هناك إدارة توفر كل الإمكانيات المالية والاستقرار اللازم لأي مدرب.
استطرد : البعض اجتزأ كلامي بشأن حديثي عن موسيماني لتشويه ما قلته عن المدرب الجنوب إفريقي وروجوا له ضمن حملة متعمدة ونفس الأمر حدث عندما كنت في اتحاد الكرة واتهموني أنني أصدر بعض القرارات ضد الأهلي وحزنت كثيرا من الحملة التي تعرضت لها لأن العلاقة مع مسئولي الأهلي ممتازة للغاية.
وتابع: أطرح سؤالا هل موسيماني هو المدرب الأفضل للأهلي؟ ولماذا لم تجدد إدارة القلعة الحمراء للمدرب الجنوب إفريقي حتى الآن وأقول رأيي الفني لمصلحة النادي الذي أشجعه بدليل أنه أخطأ في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك خاصة في التغييرات وكان بإمكانه إنهاء المباراة بنتيجة أكبر مما انتهت عليه.
واختتم حديثه قائلا: انتقادي لموسيماني بحكم انتمائي للنادي الأهلي وأحاول عدم إظهار عاطفتي خلال تحليل المباريات ولكن بشكل غير إرادي قد يكون رأيي في تحليل مبارياته متأثرا بعاطفتي تجاه النادي.. والأهلي دائما مطالب بالفوز عندما يدخل أي مباراة.


 

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