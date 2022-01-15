السبت 15 يناير 2022
توقيت مصر 19:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار جديد من المحكمة بشأن تعدي مرتضى منصور على سيدتين

بعد الهجوم عليه.. مفاجأة «كيروش» في تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا

تهز الفيوم.. العثور على زوجين مذبوحين في شقتهما

وزيرة صحة دولة إفريقية لطالبات الثانوية عن الجنس:« افتحن كُتبكن ولا تفتحن ساقيكن»

شاهد.. محمد فضل يوضح حقيقة هجومه على «موسيماني»

جرئ للغاية.. إنجي خوري تصدم الجميع بوصلة رقص فاضحة شبه عارية(فيديو)

«كلوب» يرد على فشل تجديد عقد صلاح مع ليفربول

أول تعليق من نجم الأهلي على إصابته بمرض في القلب

«كانت في سهرة مع شباب»..تفاصيل خناقة ابنة عصام الحضري مع حارس أمن

أمطار وبرد.. مركز التنبؤ يحذر من طقس اليوم وغد

ADS
 

أول تعليق من نجم الأهلي على إصابته بمرض في القلب

202111050842584258
الاهلي
Native
Teads
السبت، 15-01-2022 10:44 ص

رد المدافع المغربي بدر بانون لاعب الأهلي، على الأنباء التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إصابته بمرض في القلب، تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا الذي تعافى منه مؤخراً.
وزعم موقع "هسبورت" المغربي أن بانون مصاب في القلب، وتلك الإصابة هي سبب استبعاده من كأس أمم إفريقيا.
وقال الموقع المغربي، إن بدر بانون لن يستطيع المشاركة في مباريات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، بسبب معاناته من مضاعفات إصابة سابقة بفيروس كورونا في القلب، ما سيضطره للغياب عن الميادين لفترة معينة والعودة بعد استعادة عافيته تماما.
وقال المدافع المغربي عبر حسابه الشخصي "إنستجرام": "ليس من عادتي أن أنزل تفسيرات حول الشائعات؛ ولكن أود القول إن كل ما يروّج له حول صحتي ليس له أساس من الصحة".
وأضاف: "الحمد لله، فبسبب إصابتي بفيروس كورونا مرتين متقاربة الزمن، خلفت مضاعفات تتطلب مني فقط راحة، وعدم بذل أي مجهودات لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس أسابيع، بإذن الله".
وتابع بدر بانون: "المرجو من الصفحات والصحافة المحترمة عدم نشر دون التأكد من صحتها، لأن مثل هذه الأخبار تسبب مخاوف وهلع بالنسبة للعائلة والمقربين".
واختتم: "أتمنى تفهم الأمر، واحترامي للجميع، دون أن أنسي شكر الجميع على تفقدهم صحتي، وسؤالهم عني، واعتذر على عدم قدرتي على الرد على جميع الرسائل".
وكان مدافع النادي الأهلي قد تعرض في وقت سابق للإصابة بفيروس كورونا قبل أن تتجدد إصابة اللاعب من جديد، على هامش تواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.
 

إقرأ ايضا

image

قرار جديد من المحكمة بشأن تعدي مرتضى منصور على سيدتين

270432

بعد الهجوم عليه.. مفاجأة «كيروش» في تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا

محمد-فضل-1

شاهد.. محمد فضل يوضح حقيقة هجومه على «موسيماني»

أخبار متعلقة

202106020237563756

تعليق مفاجيء من سيد عبدالحفيظ على استبعاد طارق حامد من المنتخب

202111050842584258

الأهلي يعلن إصابة 5 لاعبين بارزين بـ كورونا

2021_4_21_3_0_39_948

كهربا يتحدث لأول مرة عن خلافه مع «موسيماني» وإعارته لنادٍ تركي

download

شوبير: كهربا يرحل عن الأهلي إلى هذا النادي

الاهلي-1641278647

وفاة نجم الأهلي السابق مقتولًا بالسم

سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن إصابة «السولية» وأغرب ما فعله حكم السوبر