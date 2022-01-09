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الأهلي يعلن إصابة 5 لاعبين بارزين بـ كورونا

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الاهلي
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الأحد، 09-01-2022 04:01 م
أعلن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أحمد أبو عبلة، إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق.
وقال أبو عبلة، إن نتيجة مسحة الخماسي، ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني ،وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عبدالقادر، جاءت إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي.
وأوضح أبو عبلة، أن الخماسي يخضع حاليا للبروتوكول العلاجي اللازم وجميعهم تحت الملاحظة الدائم، ويتم متابعتهم حاليا بصفة مستمرة.
وكان الجهاز الطبي لنادي الأهلي، أشرف على خضوع اللاعبين الخمسة لمسحة طبية خارج النادي، أمس السبت، قبل بدء المران بسبب شعورهم ببعض الأعراض.
واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد، في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة الخميس المقبل.
 

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