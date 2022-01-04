الثلاثاء 04 يناير 2022
توقيت مصر 21:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضبط المتهمين في واقعة فبركة صور طالبة الغربية المنتحرة

سوهاج.. وضع كاميرا مراقبة لزوجته في غرفة النوم فاكتشف الصدمة

شوبير: كهربا يرحل عن الأهلي إلى هذا النادي

السعودية.. القبض على 233 موظفًا في عدد من الوزارات

وزير الصحة السعودي يخرج عن صمته بعد تزايد إصابات كورونا بشكل غير مسبوق

حسم مصير «سفاح الإسماعيلية» نهائيًا خلال ساعات

زينب قاسم سليماني:«الموت لأمريكا لكن ما تحمله في يدها خلاف ذلك!»

تحذير من كارثة قادمة.. نعيش هدوء ما قبل العاصفة

شاهد/ السيسي يبعث بهدية لسيدة حلوان.. ما قصتها؟

الأزهر يصدر بيانًا بعد انتحار «فتاة الغربية»

ADS
 

وفاة نجم الأهلي السابق مقتولًا بالسم

الاهلي-1641278647
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 04-01-2022 10:39 ص
أعلنت وكالة الصحافة الإقليمية الإيفوارية، وفاة أوسو كونان لاعب النادي الأهلي السابق.
وأضافت الوكالة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن اللاعب توفي بعد تعرضه للتسمم، وفارق الحياة بعد أن نقل إلى أحد المستشفيات».
وسبق أن ضم النادي الأهلي ضم أوسو كونان في صيف 2012 قادما من نادي مصر المقاصة، بناء علي رغبة حسام البدري، المدير الفني للفريق في ذلك الوقت.
ولم يستمر أوسو كونان مع النادي الأهلي طويلا، ورحل؛ بسبب تواضع مستواه، حيث انتقل إلى نادي هجر السعودي في شتاء 2013.

 

إقرأ ايضا

download

شوبير: كهربا يرحل عن الأهلي إلى هذا النادي

download

سمير كمونة : «موسيماني» سيرحل خلال أيام وهذا هو خليفته

129669617-216695940027347-4080979063689865706-n2020_12_3_16_21

ميدو يشيد بتصريحات «كيروش» عن أفشة وطارق حامد

أخبار متعلقة

سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن إصابة «السولية» وأغرب ما فعله حكم السوبر

61c40b0042360422715c96fe

لاعبو الأهلي يحتفلون بالسوبر برفع علم فلسطين

265740

أكرم توفيق يكشف حقيقة تهرب «أفشة» من التسديد

1242595_0

شوبير: موسيماني استقر على اللعب بهذه الطريقة أمام الرجاء

iuuoooooooooooooooo

السوبر الإفريقي.. مواجهة نارية بين الأهلي والرجاء المغربي الليلة

مباراة-الأهلي-والترجي

قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلي والرجاء على كأس السوبر الأفريقي