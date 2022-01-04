وفاة نجم الأهلي السابق مقتولًا بالسم

الثلاثاء، 04-01-2022
10:39 ص
أعلنت وكالة الصحافة الإقليمية الإيفوارية، وفاة
أوسو كونان
لاعب
النادي الأهلي السابق.
وأضافت الوكالة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
فيس بوك: إن اللاعب
توفي بعد تعرضه للتسمم، وفارق الحياة بعد أن نقل إلى أحد المستشفيات».
وسبق أن ضم النادي الأهلي ضم أوسو كونان في صيف 2012 قادما
من نادي مصر المقاصة، بناء علي رغبة حسام البدري، المدير الفني للفريق في ذلك الوقت.
ولم يستمر أوسو كونان مع النادي الأهلي طويلا، ورحل؛ بسبب
تواضع مستواه، حيث انتقل إلى نادي هجر السعودي في شتاء 2013.