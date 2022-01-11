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تعليق مفاجيء من سيد عبدالحفيظ على استبعاد طارق حامد من المنتخب

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سيد عبدالحفيظ
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Teads
الثلاثاء، 11-01-2022 10:07 ص

علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على قرار كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب باستبعاد طارق حامد نجم الزمالك.
وأبدى "عبدالحفيظ"، اندهاشه الشديد من استبعاد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من قائمة المنتخب الوطني، التي تشارك في بطولة الأمم الأفريقية حالياً بالكاميرون.
وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية لقناة أم بي سي مصر :" الجهاز الفني للمنتخب هو من يختار قائمته، لأنه سيحاسب علي نتائجه، ولكني مندهش من عدم اختيار لاعب بقيمة طارق حامد".
وأضاف:" طارق حامد واحد من أفضل اللاعبين في مركزه خلال الفترة الأخيرة والطريقة التي يلعب بها المنتخب حالياً تحتاج لتواجده".
وأوضح:" طارق حامد لاعب راجل وواحد من أفضل اللاعبين حالياً وفي رأيي كان يجب تواجده".
وتابع:" الكل يتوقع تشكيل المنتخب ولكن ننتظر لنري كيف سيلعب كارلوس كيروش المدير الفني".
 

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