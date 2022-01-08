السبت 08 يناير 2022
توقيت مصر 15:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوج يطالب المحكمة بفسخ عقد الزواج بعدما اكتشف أمرًا صادمًا في عروسته

«بينام معانا 3 أيام».. فتيات دار الأيتام يكشفن تفاصيل صادمة عن ما فعله معهن محمد الأمين

أفضل 6 أطعمة غير متوقعة تقاوم «أوميكرون»

ما المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب الفائز ببطولة أمم إفريقيا؟

عريس يتخلص من حياته في المنوفية وسط صدمة الجميع

موعد أول مباراة للمنتخب في أمم أفريقيا

مصرع وإصابة 31 في حادث مروع على طريق أبورديس

فيديو صادم.. تحرش جنسي بإعلامية شهيرة أثناء تقبيل الحجر الأسود خلال أداء العمرة

بعد انفصاله عن زوجته.. رياض محرز يتزوج عارضة أزياء شهيرة سرًا

كهربا يتحدث لأول مرة عن خلافه مع «موسيماني» وإعارته لنادٍ تركي

ADS
 

كهربا يتحدث لأول مرة عن خلافه مع «موسيماني» وإعارته لنادٍ تركي

2021_4_21_3_0_39_948
كهربا
Native
Teads
السبت، 08-01-2022 10:04 ص

يظهر نجم الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا"، لأول مرة بعد إعارته إلى ناد تركي، اليوم السبت،، مع الإعلامية ياسمين عز، في  برنامج "كلام الناس ، على شاشة MBCمصر، في تمام السادسة مساءً.
يتحدث لاعب الأهلي عن الأخبار المتداولة بشأن خلافاته مع المدير الفني للأهلي، وما يتردد عن الأزمات التي افتعلها، وهل فعلا تلقي عرض تركي للاحتراف، وهل سيسافر أم سيبقي في مصر، وما موقفه إذا تم تأكيد عقوبة الغرامة والإيقاف المرفوعة عليه من نادي الزمالك، وغيرها من الموضوعات الساخنة.
ونجحت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في تمديد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة موسم إضافي، لينتهي موسم 2025 .
وأنهى النادي الأهلي اتفاقه مع نادي هاتاي سبور، لإعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء إلى النادي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
ويطير كهربا الى تركيا غدا للخضوع للكشف الطبي وإتمام انتقاله إلى فريق هاتاي التركي .
 

إقرأ ايضا

202110091014191419

موعد أول مباراة للمنتخب في أمم أفريقيا

Capture

الزمالك يتراجع ويزيل اسم محمد صلاح بشكل مفاجئ من النادي

image

«ما محبة إلا بعد عداوة».. لاعب يعلن زواجه من حَكَمة طردته من آخر مباراة

أخبار متعلقة

download

شوبير: كهربا يرحل عن الأهلي إلى هذا النادي

الاهلي-1641278647

وفاة نجم الأهلي السابق مقتولًا بالسم

download

سمير كمونة : «موسيماني» سيرحل خلال أيام وهذا هو خليفته

سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن إصابة «السولية» وأغرب ما فعله حكم السوبر

61c40b0042360422715c96fe

لاعبو الأهلي يحتفلون بالسوبر برفع علم فلسطين

1242595_0

شوبير: موسيماني استقر على اللعب بهذه الطريقة أمام الرجاء