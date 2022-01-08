كهربا يتحدث لأول مرة عن خلافه مع «موسيماني» وإعارته لنادٍ تركي

السبت، 08-01-2022
10:04 ص
يظهر نجم الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا
"،
لأول مرة بعد إعارته إلى ناد تركي، اليوم السبت،، مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "كلام الناس ، على شاشة MBCمصر، في تمام السادسة مساءً.
يتحدث لاعب الأهلي عن الأخبار المتداولة بشأن خلافاته مع
المدير الفني للأهلي، وما يتردد عن الأزمات التي افتعلها، وهل فعلا تلقي عرض تركي للاحتراف،
وهل سيسافر أم سيبقي في مصر، وما موقفه إذا تم تأكيد عقوبة الغرامة والإيقاف المرفوعة
عليه من نادي الزمالك، وغيرها من الموضوعات الساخنة.
ونجحت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في تمديد التعاقد مع
محمود عبد المنعم كهربا
لمدة موسم إضافي، لينتهي موسم 2025 .
وأنهى النادي الأهلي اتفاقه مع نادي هاتاي سبور، لإعارة محمود
عبد المنعم كهربا
لاعب القلعة الحمراء إلى النادي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية
الجارية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
ويطير كهربا
الى تركيا غدا للخضوع للكشف الطبي وإتمام انتقاله
إلى فريق هاتاي التركي .