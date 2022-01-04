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شوبير: كهربا يرحل عن الأهلي إلى هذا النادي

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كهربا
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الثلاثاء، 04-01-2022 02:17 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، تفاصيل إعارة محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق، لـ هاتاي سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن اللاعب طلب من مسئولي الأهلي الرحيل عن الفريق في ظل عدم مشاركته مطلقا بقرار من بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، حيث إن اللاعب يرغب في المشاركة من أجل الانضمام للمنتخب الأول.
وقال إن كهربا أكد لمسئولي الأهلي أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق التركي من أجل أن يعود مرة أخرى للأهلي.
وأضاف أن الأمر متوقف بسبب بند البيع النهائي للفريق التركي، مشددا على أن المفاوضات ما زالت مستمرة.
وأكد أن كهربا معتاد علي  الاحتراف، خاصة أن الدوري التركي دوري صعب ولكنه يرغب في إثبات ذاته وإمكانياته من أجل العودة مرة أخرى للأهلي، موجها له نصيحة بضرورة التركيز والمران بقوة.

 

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