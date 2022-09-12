سيد معوض يكشف مفاجأة: هذا القرار سيدمر الكرة المصرية

الإثنين، 12-09-2022
09:53 ص
يرى سيد معوض
نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن مدربي الأندية هم المسؤولين
عن تطوير اللاعبين، لكن المنتخبات الوضع مختلف للغاية، التجمع مع المنتخب يكون
لوقت قصير والمباريات مصيرية.
وأضاف معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، أن الأهلي
يحتاج إلى صفقات أجانب قوية جدًا، سافيو بالطبع لاعب متميز طالما خطف أنظار
الأهلي، لكن عندما تنظر لمحترفين الهلال السعودي مثلا موسى ماريجا بـ30 مليون يورو
تجد الفارق كبير، في حين أن سافيو كلف الأهلي 1.5 مليون يورو فقط.
وواصل معوض، أن قرار السماح بـ3 لاعبين أجانب بالإضافة لـ5 سيدمر الكرة المصرية.
وأضاف معوض، أن جودة لاعبي الهلال كانت مختلفة وصنعت الفارق امام الزمالك،
والأبيض تلقى هدف في بداية المباراة.
وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق، البدء بشيكابالا كان لغز، وكنت أفضل نزوله
كبديل لأنه كان سيتحكم في الإيقاع بشكل أكبر.