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رمضان صبحي يطلب عفو الخطيب للعودة للأهلي بمقابل زهيد

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السبت، 27-08-2022 08:56 ص

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن رغبة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز في العودة لـ الأهلي مجدداً.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “رمضان صبحي يطلب العفو من الخطيب ويتمني ان يعود للاهلي ومستعد ان يلعب بمقابل بسيط ووسَّط الكابتن اكرامي والد زوجته من اجل ذلك ، واعتقد استحالة تحقيق ذلك”.
أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تقام مساء ‏غد السبت على استاد الكلية الحربية ضمن ‏منافسات الجولة 33 لبطولة الدوري الممتاز.‏
وضمت قائمة الأهلي كلا من: ‏ علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد ‏عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية ‏وعلي عمرو.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمباراة، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو ‏سواريش المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية ‏والخططية، ثم خاض الفريق مرانه والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.
 

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