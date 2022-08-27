رمضان صبحي يطلب عفو الخطيب للعودة للأهلي بمقابل زهيد

السبت، 27-08-2022
08:56 ص
كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن رغبة رمضان صبحي،
لاعب فريق بيراميدز
في العودة لـ الأهلي مجدداً.
وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “رمضان
صبحي يطلب العفو من الخطيب ويتمني ان يعود للاهلي ومستعد ان يلعب بمقابل بسيط ووسَّط
الكابتن اكرامي والد زوجته من اجل ذلك ، واعتقد استحالة تحقيق ذلك”.
أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم
بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تقام مساء غد
السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 33 لبطولة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة الأهلي كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة
علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل
وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد
طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمرو.
واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا
للمباراة، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين
للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، ثم خاض الفريق مرانه والذي اشتمل على جانب
بدني وتدريبات الكرة.