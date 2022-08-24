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أول عقوبة ضد الإسماعيلي بسبب اعتداء جماهيره على جماهير الأهلي

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اعتداء جماهير الاسماعيلي
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الأربعاء، 24-08-2022 09:30 ص

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن اتخاذها قرارا صارما بحق جماهير الإسماعيلي، عقب واقعة الهجوم على مشجعي الأهلي قبل المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي.

وكانت جماهير الإسماعيلي اعتدت على حافلة جماهير النادي الأهلي المتجهة إلى ملعب الجيش باستاد برج العرب لحضور المباراة.

وقررت رابطة الأندية حرمان الإسماعيلي من حضور جماهيره حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الرابطة إلى أنه في انتظار انتهاء الجهات المعنية من التحقيقات لإصدار باقي العقوبات.

وكانت مباراة الأهلي والإسماعيلي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، التي أقيمت في المواجهة المؤجلة من الجولة 18 من الدوري.

وجرى اللقاء في أجواء ملتهبه خارج الملعب وفي المدرجات بين جماهير الناديين، حيث شهد الطريق المؤدي للملعب، اشتباكات بين جماهير الفريقين واعتداء من جماهير الاسماعيلي على حافلة جماهير الأهلي.
 

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