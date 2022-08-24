5 قرارات تاريخية لـ الخطيب بعد خسارة الدوري رسميًا

الأربعاء، 24-08-2022
08:53 ص
عقد مجلس إدارة
النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب
، اجتماع
ًا أمس الثلاثاء لمناقشة العديد من
الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.
وشهد الاجتماع
مناقشة العديد من الملفات الهامة في النادي الأهلي والتي بناءً عليها تم إتخاذ عدة
قرارات
جاءت كالتالي:.
اعتماد الشركة
المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم، اعتبارًا من موسم
2022/2023 وحتى 2025/2026، وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها.
استعرض المجلس
العرض المقدم من أيمن إسماعيل رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، والمهندس حازم
هلال عضو مجلس إدارة الشركة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، التطورات الخاصة
بإنشاء استاد الأهلي، وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت خلال الشهر الجاري بحضور
4 من كبريات الشركات العالمية.
كما استعرض رئيس
شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وكذلك المدير التنفيذي للشركة ما تم إنجازه في ملف
حقوق تسمية الاستاد، واعتمد المجلس التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية
للإستاد الجديد.
التأكيد على التقدير الكامل للتعاون
الذي لاقاه مجلس إدارة النادي من جانب الأستاذ/ ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة
القدم ونائبه المهندس/ مصطفى فهمي، والكابتن/ علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة
الشركة، وتوجيه الشكر والتحية إليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية،
للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم، وهو الأمر الذي يعكس إخلاص
أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت.
كما قرر المجلس
عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية
العمومية عقب دعوتها لاجتماع
“جمعية عمومية غير عادية”، للبت في هذا الاعتذار
وتشكيل مجلس إدارة جديد.