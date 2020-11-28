سر كارثي وراء وفاة مارادونا.. ليس أزمة قلبية

السبت، 28-11-2020
11:59 ص
أمير سعد
فتحت
السلطات في الأرجنتين تحقيقا حول الظروف المؤدية إلى وفاة
أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا
،
عقب شبهات حول إهمال وتأخر سيارات الإسعاف لنحو نصف ساعة في الوصول لمنزله.
ويحقق
المدعين في الظروف المحيط، بحسب ما وذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس
"
نقلا عن مصادر قضائية.
وقال
مصدر قضائي : " إن الممرضة المرافقة لمارادونا
قبل وفاة
ه، قدمت إفادتها للمدعي
العام يوم الوفاة
، ثم قامت بتغييرها.
وأضاف،
أن الممرضة تحدثت أمام التلفزيون لتعلن أنه تم فرض الاعترافات عليها،معقبا "هناك
تناقض في الإفادة".
جاء
ذلك بعدما طالب محامي مارادونا
بإجراء تحقيق حول تأخر سيارات الإسعاف أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل نجم كرة القدم استجابة
لمكالمة طارئة يوم الوفاة
.
وكانت
النيابة العامة ذكرت أن سكرتيرة مارادونا
طلبت الإغاثة الطبيعة لساعة 12:17 فحضرت سيارة
اسعاف بعدها بـ11 دقيقة، بينما وصلت بقية السيارات المجهزة في وقت لاحق.
وأثارت
صورة لأحد المسؤولين عن تنظيم جنازة مارادونا
مع النعش المفتوح، حيث يرقد الأسطورة
الأرجنيتي غضبا عالميا، وطالب محامي مارادونا
بمحاكمة المخالفين.
وأظهر
تشريح أولي للجثة أن نجم نابولي الإيطالي منذ الثمانينيات توفي أثناء نومه بسبب
"وذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب"، بينما تناقضت روايات
الممرضين والأطباء المشرفين على حالته.