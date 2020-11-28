غضب عارم.. موظفون يلتقطون صورًا مستفزة مع جثة مارادونا (صور)

السبت، 28-11-2020
10:01 ص
المصريون
سادت حالة من الغضب العارم بين عشاق لاعب
كرة القدم الأرجنتيني
الراحل دييغو مارادونا
، وذلك بعد انتشار صور لموظفين بدار جنازة أرجنتيني مع
جثمان الراحل، من بينهم موظف يدعى دييغو مولينا.
وظهر مولينا إلى جانب الجثة
وهو يضع يده على رأس مارادونا
المسجى داخل التابوت
ويشير بيده الأخرى بعلامة استفزازية، ومن ثم نشرها على صفحته الخاصة
على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وتعرض الموظف لتهديدات بالقتل، في حين طالب البعض بسحب جنسيته
بتهمة "تدنيس" جثمان النجم العالمي.
وكان توفي مارادونا
بسكتة قلبية، الأربعاء، عن عمر ناهز
60 عاما، بعد خضوعه لعملية جراحية، لإزالة ورم دموي في دماغه أوائل الشهر الجاري.