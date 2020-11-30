الإثنين، 30-11-202009:11 صمتابعات- أمينة عبد العال
طرد 3 عاملين من دار
الجنازات للطرد بسبب التقاط صور لهم بجوار جثة
أسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا قبل وقت من جنازته .
وبعد أن نشر العاملين
صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي أثيرت موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي وتعرض بعضهم للتهديد بالقتل من جميع أنحاء البلاد .
و أعلن العامل
كلاوديو فرنانديز أنه فقد وظيفته في دار
ترتيب الجنازات " بينير " هو و ابنه إسماعيل و كلادويو ميدينا .
ويظهر في احدي الصور
فرنانديز و ابنه وهما يبتسمان ويرفعان إبهامها إلي جانب الجثة ، وظهر ميدينا في
صورة أخري بنفس الوضع .
ولفت فرنانديز أنه
تلقي تهديدات من آخرين يعيشون في حي " إل باتيرنال " حيث ظهر كمحترف
لأول مرة في عام 1976 مع فريق " أرجنتينوس جونيور " .
ويبدو أن تهديدات تم تنفيذها بالفعل مع مغسل جثث
الموتي الذي جهز جثة مارادونا ، حيث عثر علي جسمانه داخل حاوية قمامة ، وكشفت
التحقيقات بعد ذلك أن جماهير " بوكا جونيور " انقضوا عليه و قاموا بضربه
وسحله بسبب صورته مع الراحل و ألقوه عاريا داخل الحاوية .