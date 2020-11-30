لعنة نعش " مارادونا ".. طرد 3 عاملين وقتل " مغسل الجثة "

مارادونا

طرد 3 عاملين من دار الجنازات للطرد بسبب التقاط صور لهم بجوار جثة

أسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا قبل وقت من جنازته .

وبعد أن نشر العاملين صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي أثيرت موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض بعضهم للتهديد بالقتل من جميع أنحاء البلاد .

و أعلن العامل كلاوديو فرنانديز أنه فقد وظيفته في دار ترتيب الجنازات " بينير " هو و ابنه إسماعيل و كلادويو ميدينا .

ويظهر في احدي الصور فرنانديز و ابنه وهما يبتسمان ويرفعان إبهامها إلي جانب الجثة ، وظهر ميدينا في صورة أخري بنفس الوضع .

ولفت فرنانديز أنه تلقي تهديدات من آخرين يعيشون في حي " إل باتيرنال " حيث ظهر كمحترف لأول مرة في عام 1976 مع فريق " أرجنتينوس جونيور " .

ويبدو أن تهديدات تم تنفيذها بالفعل مع مغسل جثث الموتي الذي جهز جثة مارادونا ، حيث عثر علي جسمانه داخل حاوية قمامة ، وكشفت التحقيقات بعد ذلك أن جماهير " بوكا جونيور " انقضوا عليه و قاموا بضربه وسحله بسبب صورته مع الراحل و ألقوه عاريا داخل الحاوية .

