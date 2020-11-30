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لعنة نعش " مارادونا ".. طرد 3 عاملين وقتل " مغسل الجثة "

مارادونا
مارادونا
 
الإثنين، 30-11-2020 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
طرد 3 عاملين من دار الجنازات للطرد بسبب التقاط صور لهم بجوار جثة
أسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا قبل وقت من جنازته .
وبعد أن نشر العاملين صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي أثيرت موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض بعضهم للتهديد بالقتل من جميع أنحاء البلاد .
و أعلن العامل كلاوديو فرنانديز  أنه فقد وظيفته في دار ترتيب الجنازات " بينير " هو و ابنه إسماعيل و كلادويو ميدينا  .
ويظهر في احدي الصور فرنانديز و ابنه وهما يبتسمان ويرفعان إبهامها إلي جانب الجثة ، وظهر ميدينا في صورة أخري بنفس الوضع .
ولفت فرنانديز أنه تلقي تهديدات من آخرين يعيشون في حي " إل باتيرنال " حيث ظهر كمحترف لأول مرة في عام 1976 مع فريق " أرجنتينوس جونيور " .
 ويبدو أن تهديدات تم تنفيذها بالفعل مع مغسل جثث الموتي الذي جهز جثة مارادونا ، حيث عثر علي جسمانه داخل حاوية قمامة ، وكشفت التحقيقات بعد ذلك أن جماهير " بوكا جونيور " انقضوا عليه و قاموا بضربه وسحله بسبب صورته مع الراحل و ألقوه عاريا داخل الحاوية .
 

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