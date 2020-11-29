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مفاجأة.. القبض على طبيب مارادونا بتهمة قتل أسطورة الكرة

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مارادونا
 
الأحد، 29-11-2020 06:42 م الطيب حسين
بث التلفزيون الرسمي في الأرجنتين لقطات مصورة لمداهمة طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الراحل دييجو مارادونا.

وأوقفت الشرطة الطبيب وأحالته إلى التحقيق بتهمة القتل غير المتعمد لنجم الكرة الشهير، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام".

وجاء هذا بعد أربعة أيام من وفاة "الفتى الذهبي" جراء أزمة قلبية في منزله.

وبحسب صور بثها التلفزيون ومصادر قضائية استندت إليها الوكالة الأرجنتينية، فقد داهمت الشرطة مكتب ومنزل ليوبولدو لوكي الأحد بحثاً عن أدلة حيال إهمال مهني محتمل.

 

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