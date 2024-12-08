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رقم خيالي.. تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

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الأحد، 08-12-2024 01:35 م

 

ذكرت تقارير صحفية أن المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، توصل لاتفاق يضمن له عقدا جديدا داخل أروقة ملعب أنفيلد.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي في صيف 2025 مع ختام منافسات الموسم الحالي، وهو ما يجعله قادرا على التوقيع لأي ناد جديد على عقود مبدئية في 1 يناير المقبل.

 

وحاولت إدارة ليفربول وممثلي صلاح على مدار الأسابيع الماضية، إيجاد طريق مشترك من أجل تمديد إقامة الفرعون المصري في أنفيلد، بشكل يرضي كافة الأطراف.

 

تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها إن "صلاح وليفربول توصلا لاتفاق يقضي باستمرار اللاعب لعامين إضافيين مع الفريق، حتى صيف 2027".

وبموجب العقد الجديد فإن صلاح سيتم 10 سنوات كاملة في ليفربول، الذي انضم إليه في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

 

وأوضحت "ميرور" أن صلاح أراد الاستمرار لمدة 3 سنوات مقبلة، فيما كان هدف مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة للريدز التجديد لموسم واحد فقط.

 

وفي النهاية تم التوصل لاتفاق بات وشيكا على أن يوقع صلاح عقداً لمدة عامين ليستمر مع الفريق فترة أخرى.

أما على الصعيد المالي، فإن الراتب الذي يتقاضاه صلاح في ليفربول سيُقدر بـ400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، بحسب "ميرور".

ونجح محمد صلاح في وضع بصمة لا تمحى خلال 7 سنوات ونصف في أنفيلد وسجل 226 هدفاً في 370 مباراة، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى 6 كؤوس محلية وأوروبية ودولية أخرى.

وخلال الموسم الحالي يقدم صلاح مستويات مذهلة ويتصدر بـ13 هدفاً قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما على صعيد كافة البطولات سجل 15 وصنع 12 في 21 لقاء.

 

ويحتل محمد صلاح برصيد 226 هدفاً، المركز الثالث في قائمة هدافي "الريدز" التاريخيين حيث يفصله 45 هدفاً عن روجر هانت الوصيف، و113 عن الويلزي إيان راش المتصدر.

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