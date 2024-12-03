الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
توقيت مصر 08:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نقابة المهن السينمائية توكل "عائلة مرتضى منصور" للدفاع عن عمر زهران

مفاجأة.. الكشف عن واجهة محمد صلاح القادمة

أول صور.. القبض على رجل أعمال أنهى حياة زوجته في التجمع الخامس

مفاجأة في سعر الدولار اليوم وهذا أعلى رقم سجّله

بينهم مصر.. ترامب يهدد 9 دول بشكل صريح

"ابحث عن الزوجة".. عماد ينهي حياة أعز أصدقائه بطريقة مأساوية داخل منزله

صلاح يثير الجدل بعد مباراة مانشستر سيتي: "هذه آخر مبارة لي مع ليفربول"

وزير الطيران: نعترف بوجود مشاكل.. وطرح المطارات للاستثمار ليس بهدف "الفلوس"

القبض على الفنان هيثم محمد داخل منزله متلبساً بـ"هيروين"

كريمة تطلب الخلع: "مرة واحدة في الشهر مش كفاية.. خايفة أقع في الحرام"

مفاجأة.. الكشف عن واجهة محمد صلاح القادمة

large
ا
الثلاثاء، 03-12-2024 07:19 ص

 

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لضم نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مشيرة إلى أنه تم إجراء محادثات بين الجانبين من أجل انتقال "الفرعون" إلى حديقة الأمراء مجانا في الصيف المقبل.

 

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن الفرعون المصري، ترك الباب مفتوحًا أمام النادي الباريسي بشأن إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل بعد الدخول في محادثات مع بطل الدوري الفرنسي.

 

وأشارت إلى أن نادي باريس لايزال في عملية بحث مكثفة من أجل تعويض رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابى، الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي.

 

وأوضحت أنه بعد فشل محاولات باريس للتعاقد مع جادون سانشو وخفيتشا كفاراتسخيليا، لا يزال باريس يبحث عن جناح لتعزيز صفوفه في الصيف المقبل.

 

وذكرت "ليكيب" أن صلاح كان هدفًا سابقًا لباريس، ويعتقد أن الصيف المقبل قد يكون أفضل فرصة للعملاق الفرنسي، من أجل التوقيع مع جناح ليفربول.

 

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، ويعني أن من حقه التوقيع لأي ناد مجانا، بداية من يناير المقبل.

إقرأ ايضا

124-152548-mohamed-salah-liverpool-record-goal-contribution_700x400

صلاح يثير الجدل بعد مباراة مانشستر سيتي: "هذه آخر مبارة لي مع ليفربول"

ق

سقط فجأة.. تأجيل مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان بعد 17 دقيقة من انطلاقها

ء

بعد أزمته مع إمام عاشور.. استبعاد "الشناوي" من قائمة الفريق في مباراة اليوم

أخبار متعلقة

124-152548-mohamed-salah-liverpool-record-goal-contribution_700x400

صلاح يثير الجدل بعد مباراة مانشستر سيتي: "هذه آخر مبارة لي مع ليفربول"

خن

إعلامي سعودي شهير يبدي شماتته في صلاح: أهدرت فرصة ذهبية الموسم الماضي