مفاجأة.. الكشف عن واجهة محمد صلاح القادمة

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لضم نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مشيرة إلى أنه تم إجراء محادثات بين الجانبين من أجل انتقال "الفرعون" إلى حديقة الأمراء مجانا في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن الفرعون المصري، ترك الباب مفتوحًا أمام النادي الباريسي بشأن إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل بعد الدخول في محادثات مع بطل الدوري الفرنسي.

وأشارت إلى أن نادي باريس لايزال في عملية بحث مكثفة من أجل تعويض رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابى، الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي.

وأوضحت أنه بعد فشل محاولات باريس للتعاقد مع جادون سانشو وخفيتشا كفاراتسخيليا، لا يزال باريس يبحث عن جناح لتعزيز صفوفه في الصيف المقبل.

وذكرت "ليكيب" أن صلاح كان هدفًا سابقًا لباريس، ويعتقد أن الصيف المقبل قد يكون أفضل فرصة للعملاق الفرنسي، من أجل التوقيع مع جناح ليفربول.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، ويعني أن من حقه التوقيع لأي ناد مجانا، بداية من يناير المقبل.