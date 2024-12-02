أثار لاعب ليفربول، محمد صلاح، الجدل بتصريحاته
حول تجديد عقده مع الريدز، بعد الفوز على مانشستر سيتي بثنائية دون رد.
وقال صلاح عبر شبكة "سكاي سبورتس":
"لقد ساندنا المشجعون منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد لأننا نجحنا في الفوز
بالمباراة، ونعلم أن مانشستر سيتي سيعود".
وعن تمريرته الحاسمة لكودي جاكبو: "نتدرب
جيدًا على أن يكون هو موجودًا في الجانب الآخر إذا امتلكت الكرة، وفي كل مرة أمتلك
فيها الكرة، وسنحت لي الفرصة أستطيع أن أعطيه إياها".
وعن أجواء أنفيلد: "إنها أجواء خاصة
للغاية، حيث أستمتع بكل دقيقة هنا وأشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن
أسجل الأهداف في أنفيلد وأفوز بالمباريات".
وعن موقفه من تجديد عقده أوضح: "بصراحة،
هذا الأمر يدور في ذهني، حتى الآن هذه هي آخر مباراة لي مع ليفربول ضد مانشستر
سيتي على ملعب أنفيلد، لذا كنت استمتع بها".
واختتم اللاعب المصري: "كانت الأجواء
رائعة، لذا سأستمتع بكل ثانية هنا، وآمل أن نفوز بالدوري وسنرى ما سيحدث".