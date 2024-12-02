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صلاح يثير الجدل بعد مباراة مانشستر سيتي: "هذه آخر مبارة لي مع ليفربول"

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الإثنين، 02-12-2024 01:00 م

 

أثار لاعب ليفربول، محمد صلاح، الجدل بتصريحاته حول تجديد عقده مع الريدز، بعد الفوز على مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

وقال صلاح عبر شبكة "سكاي سبورتس": "لقد ساندنا المشجعون منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد لأننا نجحنا في الفوز بالمباراة، ونعلم أن مانشستر سيتي سيعود".

وعن تمريرته الحاسمة لكودي جاكبو: "نتدرب جيدًا على أن يكون هو موجودًا في الجانب الآخر إذا امتلكت الكرة، وفي كل مرة أمتلك فيها الكرة، وسنحت لي الفرصة أستطيع أن أعطيه إياها".

وعن أجواء أنفيلد: "إنها أجواء خاصة للغاية، حيث أستمتع بكل دقيقة هنا وأشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل الأهداف في أنفيلد وأفوز بالمباريات".

وعن موقفه من تجديد عقده أوضح: "بصراحة، هذا الأمر يدور في ذهني، حتى الآن هذه هي آخر مباراة لي مع ليفربول ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، لذا كنت استمتع بها".

واختتم اللاعب المصري: "كانت الأجواء رائعة، لذا سأستمتع بكل ثانية هنا، وآمل أن نفوز بالدوري وسنرى ما سيحدث".

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